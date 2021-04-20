«Изменивший» в США роль вице-президента Уолтер Мондейл скончался

Вашингтон, 20 апреля. Скончался бывший вице-президент США Уолтер Мондейл. На момент смерти ему было 93 года, сообщает портал Axios со ссылкой на представителя семьи.

Мондейл занимал пост вице-президента США с 1977 по 1981 год. Он служил в администрации Джимми Картера. Как сообщает издание, политик «кардинально изменил» должность вице-президента Соединенных Штатов Америки. В частности, он принимал активное участие во внешней политике США, а также тесно сотрудничал с президентом.

Уолтер Мондейл выдвигал свою кандидатуру от Демократической партии на пост американского лидера в 1984 году. Однако проиграл республиканцу Рональду Рейгану. С 1993 по 1996 год был послом США в Японии.

Действия избранного президента США Джо Байдена сравнили с политикой бывшего главы Белого дома Джимми Картера, при котором инфляция в стране увеличилась в два раза.