Читатели WSJ назвали некомпетентность Байдена при общении с Путиным опасной

Вашингтон, 20 апреля. Американский президент Джо Байден подвергся жесткой критике со стороны читателей Wall Street Journal. Они оценили его политику по отношению к России.

Комментарии последовали под материалом автора WSJ Гарри Каспарова. Он заметил, что администрация Байдена в последнее время начала резко менять тон в отношении РФ. По его словам, президент США пытается показывать свою «жесткую позицию» к России. Он то оскорбляет лидера страны Владимира Путина, то принимает очередной пакет уже бессмысленный санкций. Однако, как считает Каспаров, свои необоснованные слова и заявления нужно подкреплять делом. В противном случае, российская сторона поймет, что новая администрация «такая же бестолковая, как и две предыдущие».

Американцы в некоторых пунктах согласились с автором. По их словам, полная некомпетентность Байдена в том, как он обращается с Россией, может быть опасной.

«Даже во время самых темных времен Холодной войны никто не делал на высшем уровне подобных оскорбительных замечаний. Когда президент Байден так публично оскорбляет президента Путина — это показатель полной некомпетентности, беспрецедентной в современной истории. В Конгрессе должны бы бить тревогу», — написал Peter Berman.

Другой читатель уверен, что демократы оказались в ловушке собственной пропаганды. Они привыкли считать Россию врагом, любят резкие заявления, однако реальной битвы избегают.

«Их слоганы могут втянуть нас в драку, которой никто не хочет. После холодной войны нам выпала прекрасная возможность изменить отношения с Россией. Но долгие годы наши политики преследовали противоположные цели», — отметил Dan Farrand, добавив, что не намерен верить администрации Байдена.

Один из комментаторов подвел итог всему написанному. По его словам, американская публика считает Байдена неспособным принимать рациональные решения.

Несостоятельность Байдена как президента отмечают политологи по всему миру. Он бодро критикует Россию, однако сам по себе не так бодр, как хотелось бы его сторонникам. Президент регулярно попадает в передряги: путает фамилии мировых лидеров, падает на ровной поверхности, забывает имя собственной внучки. Все казусы происходят на публике, заставляя американцев стыдится своего лидера.