Проблемы с вакцинацией вынудили десятки немцев уехать за «Спутником V»

Берлин, 20 апреля. «Спотыкающаяся» вакцинация населения Германии от коронавируса подтолкнула туристические фирмы на организацию «прививочных» туров в Россию, пишет издание Der Spiegel.

Уже несколько десятков жителей республики воспользовались услугой. Так, в прошедшие выходные в Москву прибыла очередная группа немцев. За поездку одному человеку предлагалось заплатить почти 2 тысячи евро. При этом в стоимость путешествия не включена прививка «Спутником V», за нее требовалось доплатить 300 евро.

После медицинского осмотра пациенты из Германии прошли первый из двух этапов вакцинации от коронавируса. Некоторые из них решили не уезжать из России на время до введения второго компонента препарата.

Ранее один из организаторов таких туров Ханс Бланк рассказал, что подобные «вакцинные поездки» немцы зачастую хотят совместить с отдыхом и культурной программой. Именно поэтому многие операторы предлагают путешествия с уже включенными экскурсиями по городу.