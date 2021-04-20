Начались съемки многосерийной адаптации «Ваша честь» с Меньшиковым

Москва, 20 апреля. Съемки адаптации популярного израильского сериала «Ваша честь» начались 18 апреля. Главную роль в картине исполнит известный российский актер Олег Меньшиков.

Сюжет будет повествовать историю отца, который работает судьей. Он при помощи любых средств пытается спасти своего сына от тюремного наказания за ДТП, в котором погиб подросток. Как говорят российские создатели, новый проект будет отличаться от оригинала.

“Наша версия будет отличаться как от израильского хита, так и от нашумевшей американской адаптации сериала. Мы существенно переработали сюжет – повысили градус напряжения, динамику и ставки в этой истории», — заявили авторы картины.

Режиссером сериала выступил Константин Статский. В актерский состав также попали Владислав Миллер, Ольга Тумайкина и Дарья Урсуляк.

Ярким сериалом также может пополниться ставшая культовой киновселенная Marvel. Есть вероятность, что в будущем зрители смогут увидеть экранизацию многосерийной истории Росомахи.