Адвокат Князев раскрыл правду о «бесплатных» услугах юристов

Москва, 20 апреля. «Бесплатные» юридические консультации, которые предлагают по телефону, представляют собой способ заинтересовать человека, а затем получить с него большие деньги.

Потенциального клиента пытаются завлечь в офис разными интересными предложениями. Но если он посетит организацию, ему навяжут платные, дорогостоящие и ненужные услуги, отметил адвокат Андрей Князев в беседе с радио Sputnik.

«Это не оказание услуг, а мошенничество. Тут умысел в том, чтобы заманить человека в офис и получить с него деньги. Получая такие предложения, стоит насторожиться», — отметил Князев.

Бесплатную помощь адвокатов можно получить по делам о пенсиях, ветеранов, трудоустройства беременных и уголовным делам. И эти категории строго ограничены. Юрист посоветовал не вступать в диалог с теми, кто предлагает услуги по телефону, а просто положить трубку.

Многие сталкиваются с навязчивыми звонками не только из юридических, но и медицинских учреждений. Защититься от них сложно. Можно отказаться от любых предложений оператора или попасть в их черный список.