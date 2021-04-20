США выразили обеспокоенность из-за ограничений России в Черном море

Вашингтон, 20 апреля. Американские власти считают российский запрет на присутствие иностранных судов в некоторых районах Черного моря «неспровоцированной эскалацией». Об этом заявили в Госдепартаменте.

Представитель ведомства Нед Прайс письменно уведомил Москву о «глубокой встревоженности» из-за введенных ею санкций. Он также обвинил Россию в «создании угрозы» для дальнейшей деятельности портов Украины в акватории Азовского моря. В своем обращении политик в очередной раз выразил обеспокоенность из-за роста числа военных РФ вблизи границ.

В Кремле неоднократно отвергали обвинения США. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее объяснял, что передвижения войск в Ростовской области и Крыму проводятся в соответствии с проверкой боеготовности. По его словам, маневры никак не угрожают другим странам.

Позицию правительства поддержал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он указал на право России тренировать армию на своей территории без получения разрешений иностранных государств.