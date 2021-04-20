«Вернулась в Советский Союз»: туристка из РФ описала свой отдых в Абхазии

Москва, 20 апреля. Роскошные пейзажи в Абхазии сменяются оставленными во время конфликта домами. Так россиянка описала свой отдых в непризнанной республике в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Поездка оставила у туристки двоякое впечатление. По прибытии в Абхазию у женщины сложилось ощущение, что она вернулась в Советский Союз. Ее впечатлила природа страны. Пальмы и кипарисы» прикрывали разруху вокруг, время в Абхазии будто остановилось», отметила блогер.

«Точечно есть дорогие отели и особняки. Но этот контраст лишь добавляет противоречия», — написала путешественница.

Среди преимуществ отдыха в частично признанном государстве она выделила гостеприимство местных жителей и низкие цены. Однако она посоветовала с осторожностью относиться к выбору жилья. Туристка рекомендовала обязательно посетить дачу Иосифа Сталина вблизи озера Рица, побывать в Ботаническом саду Сухума, посмотреть заброшенную станцию Псырцха и Юпшарский каньон, а также посетить крепость Абаата в Гагре.

Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина рассказала о беспрепятственном посещении страны для россиян. Тест на коронавирус при въезде в республику не требуется.