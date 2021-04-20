Алабай спас пропавшего на Сахалине рыбака от холодной смерти

Южно-Сахалинск, 20 апреля. Собака по кличке Тигра несколько дней грела своего хозяина, пропавшего на Сахалине. Сейчас рыбаку удалось выйти на связь с близкими, его везут на стан.

Мужчина отправился на рыбалку, однако в районе бухты Китоуси урочища Широкая Падь у него сломалась лодка. После безрезультатных попыток починить судно он отправился в сторону стана. С собой рыбак взял аккумулятор, спутниковый телефон и четвероногого друга породы алабай.

Несколько дней мужчина и собака согревали друг друга и спали под брезентом. Со временем сахалинцу удалось присоединить телефон к аккумулятору и выйти на связь с родными.

В Петербурге продолжаются поиски 17-летнего подростка. В правоохранительные органы обратилась мать молодого человека, которая не может связаться с сыном уже больше суток.