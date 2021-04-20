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ВОЗ назвала сроки взятия пандемии коронавируса под контроль
pixabay.com
Общество

ВОЗ назвала сроки взятия пандемии коронавируса под контроль

Женева, 20 апреля. Взять пандемию коронавируса под контроль получится в ближайшее время. Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, это получится сделать в ближайшие несколько месяцев, однако необходимо последовательно и сбалансированно применять инструменты по сдерживанию пандемии, отметил Гебреисус. Также глава ВОЗ обеспокоен темпами распространения коронавируса в мире среди людей от 25 до 59 лет.

Недавно специалисты ВОЗ перечислили семь новых симптомов коронавируса. Спустя девять дней после заражения у некоторых пациентов стало наблюдаться изменение голоса.

воз коронавирус COVID-19
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