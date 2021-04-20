Российский экспортный центр назвал страны — лидеры по импорту автомобилей РФ

Москва, 20 апреля. Россия в 2020 году произвела экспорт более 80 тыс. автомобилей. Об этом рассказал Российский экспортный центр (РЭЦ).

Лидерами по импорту стали Белоруссия и Казахстан, куда было поставлено 34 608 и 23 466 автомобилей соответственно. На третьем месте расположился Узбекистан. Экспорт российских автомобилей составил 5078 транспортных средств. Такие показатели специалисты считают успешными.

В десятку также вошли Азербайджан, Армения, Украина, Туркмения и Киргизия. Седьмую строчку занимает Вьетнам (1135 автомобилей). Германия встала на восьмое место рейтинга. Российские автозаводы поставили туда 955 автомобилей. По одной машине досталось Кувейту, Эфиопии, Норвегии и Черногории, пишет «Российская газета».

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