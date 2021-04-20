Украинцы высмеяли хвастовство Зеленского успехами соотечественников в космосе

Киев, 20 апреля. Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора перестать радоваться успехам соотечественников. Для политика давно пришло время лицезреть плоды собственного труда.

Внимание на это обратили украинские пользователи Twitter. Своим мнением они поделились в комментариях под постом Зеленского о чувстве гордости за причастность гражданина страны Игоря Панченко к первому полету вертолета на Марс в рамках миссии NASA. Многие отметили, что специалист добился успехов исключительно благодаря поддержке чужой страны, поскольку родине профессионал оказался не нужен.

«Это было возможным для выходца с Украины только благодаря тому, что он в свое время уехал в другую страну, где его таланты понадобились человечеству», — подчеркнул один из пользователей Сети.

«А как же ракетостроение Украины? Кто его развалил? Почему Украина перестала быть космической державой?», — поинтересовался другой.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Ранее Зеленский распорядился вывести в космос спутник «Сич 2-30». Старт запланирован в декабре 2021 года. Предполагается, что для полета его адаптируют немецкие специалисты, а запустят его США.