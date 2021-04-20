Посол США Салливан проигнорировал рекомендацию покинуть Россию

Москва, 20 апреля. Американский посол Джон Салливан в России отказался отправиться на консультации в Вашингтон вопреки соответствующей рекомендации со стороны властей, сообщает Axios.

Дипломат покинет страну исключительно после того, как Москва «заставит его» уехать, рассказали знакомые с ситуацией источники портала. В США ранее заявили об отсутствии в планах отзывать Салливана из России, тогда как американский посол РФ Анатолий Антонов уже вернулся на родину для консультаций.

Недавно иностранный дипломат заявил об изучении санкций, введенных Россией против США в ответ на очередной комплекс ограничений со стороны Вашингтона. После предпринятых мер подробностей решения Москвы в рамках официальной корреспонденции в диппредставительство не поступало.