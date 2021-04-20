Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Посол США Салливан проигнорировал рекомендацию покинуть Россию
Global Look Press  /  Kyle Mazza / ZUMAPRESS.com
Политика

Посол США Салливан проигнорировал рекомендацию покинуть Россию

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 04:26

Москва, 20 апреля. Американский посол Джон Салливан в России отказался отправиться на консультации в Вашингтон вопреки соответствующей рекомендации со стороны властей, сообщает Axios.

Дипломат покинет страну исключительно после того, как Москва «заставит его» уехать, рассказали знакомые с ситуацией источники портала. В США ранее заявили об отсутствии в планах отзывать Салливана из России, тогда как американский посол РФ Анатолий Антонов уже вернулся на родину для консультаций.

Недавно иностранный дипломат заявил об изучении санкций, введенных Россией против США в ответ на очередной комплекс ограничений со стороны Вашингтона. После предпринятых мер подробностей решения Москвы в рамках официальной корреспонденции в диппредставительство не поступало.

россия консультация посол сша салливан
Комментировать
Новости партнеров
Все новости / Политика / Посол США Салливан проигнорировал рекомендацию покинуть Россию
Рейтинг@Mail.ru