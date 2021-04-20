IT-эксперт Тимофеев раскрыл способ ускорить работу телефона

Москва, 20 апреля. Телефоны со временем начинают медленно работать. Но скорость можно вернуть с помощью простой чистки, отметил доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

«Тормозить» работу устройства могут приложения. Пользователь может посмотреть, есть ли что-то лишнее, и удалить его. На скорости работы девайса сказываются история поиска в интернете, кэш и файлы в загрузках, рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

«Новые или частые обновления приложений и самой ОС телефона не всегда подходят конкретным версиям смартфонов, делая их систему более тяжелой», — добавил Тимофеев.

Смартфон можно почистить с помощью специальных программ, но такой способ не всегда безопасен. Есть риск «заразить» гаджет вирусом или спамом. Если простые меры не помогают, следует сбросить настройки до заводских, заключил специалист.

Некоторые приложения смартфона могут навредить безопасности пользователя. Почти все бесплатные программы собирают данные владельца, включая номер телефона, личную информацию. По закону, разработчики должны предупреждать об этих действиях.