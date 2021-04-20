Нацгвардия США оцепила Миннеаполис в ожидании суда по делу об убийстве Флойда

Миннеаполис, 20 апреля. Власти США усилили меры безопасности в Миннеаполисе в ожидании решения суда по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Национальная гвардия США задействовала около 3 тыс. военнослужащих для охраны города. Им оказывают поддержку примерно 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в том числе из соседних штатов, сообщают местные СМИ.

Недавно на один из автомобилей с военными напали неизвестные, применив огнестрельное оружие. В результате атаки двое нацгвардейцев получили ранения, один из них был госпитализирован.

«Это событие подчеркивает нестабильность и напряженность в наших общинах прямо сейчас», — сказал генерал-майор Шон Манк.

Ранее активистка Black Lives Matter (BLM) Майя Эчолс пообещала устроить погромы в том случае, если убийцу Джорджа Флойда не посадят. Свои угрозы она записала на видео.