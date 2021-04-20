Ситуация с коронавирусом в России продолжает стабилизироваться

Москва, 20 апреля. Эпидемиологическая обстановка в России пока еще недостаточно стабильная. Несмотря на массовую вакцинацию среди населения, уровень заболеваемости значительно не сокращается.

Оценкой динамики развития ситуации с COVID-19 в России поделилась заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Число выявляемых за сутки новых эпизодов инфицирования варьируется до десяти тысяч, начиная с 14 марта. При этом показатель заболеваемости не превышает девяти тысяч.

«Это говорит о том, что эпидемиологическая ситуация еще недостаточно стабильная», — отметила специалист в беседе с РИА Новости.

С начала пандемии в России зафиксировали более 126 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в стране выявили почти 8,6 тысячи новых зараженных. Об этом свидетельствую данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.