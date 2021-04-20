Стали известны предполагаемые даты коммерческих пусков «Союзов» в 2021 году

Москва, 20 апреля. Предварительные даты всех запланированных на 2021 год коммерческих пусков «Союзов» определены. Ракеты-носители будут стартовать с двух российских космодромов.

Ракеты-носители «Союз» запустят с космодромов Восточный и Байконур. Один из них должен состояться в ближайшую неделю — в ночь на 26 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Остальные запуски с космодрома Восточный должны состояться 27 мая и 1 июля 2021 года. С Байконура «Союзы» запустят 2 и 26 августа, 18 сентября и 23 декабря. Еще один старт 26 декабря обсуждается.

В марте ракета-носитель «Союз-2.1а» с помощью разгонного блока «Фрегат» доставила на целевую орбиту 37 спутников и южнокорейский космический аппарат CAS500-1. Ракета стартовала с космодрома Байконур.