Врач Багдасарян назвала средство от COVID-19 при ослабленном иммунитете

Москва, 20 апреля. Сделать прививку от COVID-19 можно при ослабленном иммунитете и в период обострения аллергии. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Гульмира Багдасарян.

Снижение иммунитета можно отследить по симптомам, среди которых вялость, склонность к частым простудным и рецидивам хронических заболеваний. Иногда отмечается усталость и слабость, отметила специалист в беседе с радио Sputnik.

При ослабленном иммунитете следует сделать прививку от COVID-19, так как организм менее защищен перед инфекциями. Если же вирус уже подхвачен, то без вакцины болезнь протекает тяжелее, предупредила иммунолог.

Пациенты, которые начинают чувствовать симптомы аллергии, тоже могут привиться. Важно, чтобы вакцинация прошла в период ремиссии. За несколько дней до прививки и после нужно принимать антигистаминные препараты, дополнила Багдасарян.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19. Среди них «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник V». Эффективность последнего препарата составляет 97,6%, согласно результатам анализа привитых жителей России.