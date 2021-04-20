Людям с пониженным давлением посоветовали отказаться от кофе

Москва, 20 апреля. Людям с гипотонией не следует принимать стимуляторы и кофеиносодержащие препараты. Об этом рассказал кардиолог Сергей Иванов.

Пациентам с пониженным давлением следует пить много воды в течение дня небольшими порциями. Если употреблять кофе, то есть риск спровоцировать кофеиновую зависимость, добавил специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

К нормальному артериальному давлению не приведут женьшень, элеутерококк и другие стимуляторы. При появлении кофеиновой зависимости истощается организм, в том числе сердечно-сосудистая и нервная системы. Если наблюдаются резкие изменения давления, нужно обратиться к врачу, посоветовал кардиолог Иванов.

К кофейным напиткам следует относиться осторожно и не злоупотреблять ими. Диетолог Кален заявила, что чашка ароматного кофе может вызвать тремор и стать причиной учащенного сердцебиения и повышенного артериального давления.