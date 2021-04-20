Facebook разрабатывает аналог Clubhouse и сервис для подкастов

Москва, 20 апреля. Социальная сеть Facebook в скором времени запустит свой сервис для подкастов с голосовым чатом и приглашенными спикерами по аналогии с Clubhouse. Об этом сказано в блоге компании.

Новый сервис станет доступен для пользователей мобильного приложения Facebook. Его запуск запланирован в течение ближайших месяцев. Слушать подкасты можно будет не только в приложении, но и в фоновом режиме.

К началу лета Facebook намерен запустить в работу голосовой чат под названием Live Audio Rooms. Он предназначен для группового общения пользователей в так называемых «комнатах». Аудиочаты будут представлены не только в самой социальной сети, но и в приложении Facebook Messenger.

Хакеры ранее опубликовали в Сети свыше миллиона учетных записей пользователей Clubhouse. Соответствующие данные могут быть использованы киберпреступниками для хакерских атак, в том числе фишинга.