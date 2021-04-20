Еврокомиссар сообщил о возможном поступлении вакцины «Спутник V» в страны ЕС

Брюссель, 20 апреля. Российский препарат против COVID-19 «Спутник V» может стать доступным для стран ЕС не раньше конца 2021 года, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Вакцина может поступить в Евросоюз после одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Бретон считает, что до конца текущего года необходимое количество доз препарата не будет доступно в ЕС.

Перед поставкой «Спутник V» должен пройти апробацию европейским агентством, как и другие вакцины. Еврокомиссар напомнил, что ЕМА является независимой организацией.

Российский препарат стал первой зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции в мире. «Спутник V» был разработан специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцина безопасна для здоровья, а эффективность ее применения превышает 91%.

Недавно жители Индии назвали преимущества препарата из России перед другими лекарствами. «Спутник V» легко транспортировать, так как он не требует экстремально низких температур.