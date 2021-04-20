ЦПВС: Благодаря ВКС России база террористов в Сирии ликвидирована

Пальмира, 20 апреля. Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиаудар по базе террористической группировки под Пальмирой. Ликвидированы 200 боевиков и примерно 500 кг боеприпасов.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов рассказал, что бандформирования создали замаскированную базу, где велись подготовка новобранцев для проведения терактов и изготовление взрывных устройств.

В результате удара ВКС уничтожены два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 кг боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств», — сказал замруководителя центра.

Террористы планируют теракты в крупных городах Сирии для дестабилизации обстановки в республике перед проведением выборов президента. Их подготовка ведется в тренировочных лагерях, расположенных в районах, неподконтрольных властям САР, заявил Карпов.

Недавно состоялась пятилетняя годовщина освобождения Пальмиры от террористов. К этой дате руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик подготовил материал о боях за древний город.