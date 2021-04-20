АвтоВАЗ до 2025 года разработает четыре новых модели Lada

Тольятти, 20 апреля. Российский АвтоВАЗ выпустит до 2025 года четыре принципиально новых модели Lada. Об этом заявил президент компании Ив Каракатзанис.

Глава АвтоВАЗа поздравил работников концерна с 51-летием выпуска первого автомобиля компании — ВАЗ-2101. Каракатзанис рассказал о продолжении процесса глубокой модернизации производства и улучшении условий труда рабочих.

Эти факторы, по его словам, являются необходимыми условиями для выпуска четырех принципиально новых моделей. Известно, что в 2023 году выйдут сразу две новинки B-сегмента, а через год планируется появление новой Lada класса C. Она должна стать преемницей выпускаемой в настоящее время Lada Vestа.

Недавно СМИ сообщали, что новая Lada Vesta FL получит светодиодную оптику. Выпуск обновленной модели ожидается в 2022 году.