Россия отреагировала на возможное возвращение США в ядерную сделку с Ираном

Москва, 20 апреля. Утверждение новой резолюции СБ ООН, вероятнее всего, не потребуется в случае восстановления Вашингтона в ядерной сделке с Тегераном, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Встречи комиссии по ядерной сделке на уровне политдиректоров систематически проходят в очном формате на территории Вены в течение последних двух недель. Несколько дней назад главы делегаций провели переговоры с американским коллегой, который не принимает участие в обсуждениях.

«Когда они выходили была отдельная резолюция? То есть, резолюция 2231 продолжает действовать, так она и будет действовать», — прокомментировал директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

Ранее глава Белого дома Джозеф Байден осудил решение Ирана нарастить обогащение урана до 60%. При этом он высоко оценил участие Тегерана в косвенных обсуждениях по ядерной сделке.