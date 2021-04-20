Адмирал Кабаненко перечислил уязвимые перед десантом РФ территории Украины

Киев, 20 апреля. Экс-заместитель командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины, адмирал Игорь Бабенко назвал особо уязвимые регионы, где Россия может высадить свой десант при военных действиях.

Он заявил, что прежде всего ими являются прибрежные территории Запорожской и Николаевской областей. Бабенко также отметил Южную Бессарабию в числе регионов, являющихся особо уязвимыми для атаки противника. Для окружения Запорожья можно высадиться на берегу Херсонской области, добавил адмирал.

Недавно журналист Максим Юсин провел собственное расследование причин войны в Донбассе. По его словам, Украина хочет решить судьбу региона по «хорватскому сценарию».