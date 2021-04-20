Майкл Китон вернется к роли Бэтмена в фильме «Флэш»

Лондон, 20 апреля. Актер Майкл Китон из-за пандемии коронавируса сомневался в своем участии в новом фильме «Флэш», однако после долгих переговоров согласился.

Китон, как стало известно, снова примерит на себя костюм Бэтмена. В последний раз актер играл роль стража Готэма 30 лет назад в двух фильмах режиссера Тима Бертона. По последним данным, Бэтмена также исполнит Бен Аффлек, так как сюжет фильма будет проходить в двух разных временных промежутках.

Съемками «Флэша» займется постановщик хоррора «Оно» Андреасу Мускетти. Главная роль досталась Эзре Миллеру, который сыграл Флэша в «Лиге справедливости».

Ранее стало известно о запуске съемочного процесса фильма. После множественных переносов процесс производства наконец-то начался в Лондоне.