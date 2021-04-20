Американский врач назвал причину смерти полицейского после штурма Капитолия

Вашингтон, 20 апреля. Умерший после штурма Капитолия полицейский Брайан Сикник скончался от естественных причин. Об этом рассказал главный судмедэксперт округа Колумбия Франциско Диас.

Сикник, по словам специалиста, перенес два инсульта. На следующий день после беспорядков в Вашингтоне полицейский скончался, пишет газета Washington Post. Мужчине было 42 года.

Вскрытие не подтвердило наличие у Сикника аллергии на химические вещества. Эксперт заявил, что распыление газов не было причиной смерти полицейского. Врачи не обнаружили на теле мужчины признаков внешних и внутренних повреждений.

При этом в убийстве Сикника попытались обвинить двух мужчин, которые якобы напали на полицейского со спреем во время штурма Капитолия. Если бы обвинения подтвердились, то американцы могли получить наказание в виде 20 лет тюрьмы и штрафа в размере 250 000 долларов.

Сотрудник полиции Брайан Сикник умер после захвата Капитолия в начале января 2021 года. На тот момент глава США Дональд Трамп приказал приспустить флаги страны в память о погибшем. Полицейский был одним из пяти человек, которые погибли после штурма Капитолия. Протесты наступили после президентских выборов, согласно которым лидером США стал Джо Байден. По официальным данным, в ходе осады были ранены около 140 офицеров.