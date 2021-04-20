Снуп Догг присоединился к актерскому составу триллера «Дневная смена»

Лос-Анджелес, 20 апреля. Актерский состав комедийного триллера «Дневная смена» от Netflix пополнили хип-хоп-исполнитель Снуп Догг и звезда сиквела «Неоспоримый» Скотт Эдкинс.

Картина будет снята про фантастических вампиров, сообщает журнал The Hollywood Reporter. Сюжет расскажет о трудолюбивом отце, у которого есть восьмилетняя дочь. Он мечтает обеспечить девочке счастливое будущее, однако зарплаты уборщика на это явно не хватит. Тогда главный герой становится агентом под прикрытием и начинает работать охотником на вампиров.

Режиссером сериала выступит Дж.Дж.Перри. «Дневная смена» станет его дебютом. Главные роли сыграют Карла Соуса, Стив Хауи, Джейми Фокс и Дейв Франко. Дата премьеры пока не сообщалась.

Недавно драма российского актера и режиссера Данилы Козловского «Чернобыль» успешно стартовала в кинотеатрах страны. За первые дни проката картина принесла почти 60 миллионов рублей.