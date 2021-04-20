Политолог Кедми объяснил нелогичность присоединения ЛДНР к РФ

Москва, 20 апреля. Присоединение Луганской и Донецкой народных республик к РФ на данный момент нелогично, и власти на этот шаг не пойдут. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.

Если президент России Владимир Путин присоединит республики Донбасса к РФ, то это будет означать отказ от всей политики, которую вел Кремль по отношению к Украине с 2014 года. Об этом израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми заявил в эфире Rutube-канала «Обратный отсчет».

«Получается, что он скажет, что Москва забирает кусочек Киева, а дальше пропади оно пропадом. Я не думаю, что он так мыслит. Я не думаю, что он так сделает. Это нелогично для Путина», — высказался эксперт.

Недавно Яков Кедми назвал три сценария, которыми может закончиться обострение ситуации в Донбассе. Каждый из них, по мнению эксперта, закончится тем, что наступление ВСУ завершится «где-то между Днепром и Днестром».