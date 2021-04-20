Диетолог Ивашкевич назвала оптимальный для здоровья объем порции шашлыка

Москва, 20 апреля. Безопасной порцией шашлыка считается 200-300 граммов мяса. Если съесть больше за раз, может нарушиться работа поджелудочной железы, предупредила диетолог Анна Ивашкевич.

Большие порции шашлыка могут вызвать тяжесть в животе, вздутие, тошноту или метеоризм. Если человек осмелится съесть с килограмм блюда, то этот объем будет губительным для здоровья, отметила диетолог в беседе с «АиФ».

Для лучшего усвоения следует выбирать легкое мясо, например, индейку или кролика. Крольчатина полезна людям, у которых есть проблемы с ожирением и метаболизмом. Диетолог советует обратить внимание на мясо молодых животных с наименьшим количеством жировых вкраплений.

Нужно учитывать особенности организма и стиля жизни перед пикником. Шашлык лучше усвоится у тех, кто регулярно занимается спортом, нежели у людей с хроническими заболеваниями, заключила врач.

Вылазка на пикник с шашлыком может позитивно сказаться на психическом здоровье. Это блюдо помогает быстро насытиться, и долгое время чувствовать бодрость. А при употреблении вкусной еды в организме синтезируются гормоны счастья, которые помогают бороться со стрессом.