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Кандидатуру Лашета на пост канцлера ФРГ поддержало большинство в правлении ХДС
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Политика

Кандидатуру Лашета на пост канцлера ФРГ поддержало большинство в правлении ХДС

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 02:13

Берлин, 20 апреля. Голосование внутри правления Христианско-демократического союза (ХДС) по выбору кандидата от консерваторов на должность канцлера Германии завершилось победой Армина Лашета.

Плебисцит прошел тайно в ночь на 20 апреля после шестичасовых обсуждений. Лашета поддержали более 77% представителей правления. За его оппонента лидера Христианско-социального союза Маркуса Зедера проголосовали девять человек. Еще шесть воздержались от участия в процессе.

Ранее стало известно о провале переговоров Лашета и Зедера, на котором стороны должны были прийти к соглашению относительно единого кандидата на пост канцлера ФРГ. В бундестаге политики представляют одну фракцию.

германия хдс Армин Лашет
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