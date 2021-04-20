Кандидатуру Лашета на пост канцлера ФРГ поддержало большинство в правлении ХДС

Берлин, 20 апреля. Голосование внутри правления Христианско-демократического союза (ХДС) по выбору кандидата от консерваторов на должность канцлера Германии завершилось победой Армина Лашета.

Плебисцит прошел тайно в ночь на 20 апреля после шестичасовых обсуждений. Лашета поддержали более 77% представителей правления. За его оппонента лидера Христианско-социального союза Маркуса Зедера проголосовали девять человек. Еще шесть воздержались от участия в процессе.

Ранее стало известно о провале переговоров Лашета и Зедера, на котором стороны должны были прийти к соглашению относительно единого кандидата на пост канцлера ФРГ. В бундестаге политики представляют одну фракцию.