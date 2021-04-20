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Экстрасенс Миронова рассказала о судьбе Лукашенко и Белоруссии в ближайший месяц
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь
Политика

Экстрасенс Миронова рассказала о судьбе Лукашенко и Белоруссии в ближайший месяц

Москва, 20 апреля. История с покушением на президента Белоруссии Александра Лукашенко закончилась и не повторится в мае. Так считает экстрасенс Дарья Миронова.

Экстрасенс не видит каких-либо серьезных угроз для семьи Лукашенко и его политической деятельности. Она допустила, что в конце весны в Белоруссии могут начаться волнения, за которыми стоят западные спонсоры. Однако даже это не станет большой угрозой для президента и всей страны в целом.

«Я вижу поддержку России, вижу защиту с ее стороны. Лукашенко будет твердо стоять у власти и дальше», — цитирует Миронову издание NewInform.

Лукашенко ранее сообщил о задержании причастных к покушению на его детей. Глава Белоруссии считает, что преступление могли спланировать американские спецслужбы, чтобы сместить его с поста президента.

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