МИД России ответил Чехии по поводу «возврата» территории посольства в Праге

Москва, 20 апреля. Вопросы, касающиеся работы посольства России в Чехии, должны решаться с привлечением высококлассных экспертов. Об этом заявил МИД РФ.

Участки посольства РФ в Чехии были выделены СССР в начале 1970-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений. Так ответили в МИД России на требование чешских властей вернуть землю под диппредставительством в Праге.

Кроме того, российский МИД напомнил о находящемся в собственности Чехии участка земли на Тверской улице в Москве. Таким образом, дипломаты намекнули, что в случае продолжения деструктивной риторики, Кремль может «отобрать эту недвижимость».

Недавно МИД Чехии призвал своих союзников рассмотреть возможность высылки дипломатов РФ. В частности первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек попросил ввести такие меры Великобританию.