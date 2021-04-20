Житель Псковской области отправится в экспедицию для исследования борщевика

Псков, 20 апреля. Мониторинг территорий распространения растения борщевика Сосновского проведет пскович Николай Петров. Он отправится в экспедицию по России.

Николай Петров исследует проблему распространения борщевика на протяжении двух лет. Он разработал интерактивную карту, на которой показаны все территории, где растет сорняк. С прошлого года житель областного центра сотрудничает с сообществом «Антиборщевик». Петров уже разработал онлайн-карты для Псковской, Новгородской и Ленинградской областей. Он посетит 12 регионов России.

«Задача — сверить спутниковую карту с реальной ситуацией по распространению борщевика, чтобы донастроить алгоритмы распознавания. В поездке он встретится с эко-активистами в регионах», — сообщается на официальном telegram-канале Псковской области.

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