Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме под Нижним Новгородом

Маргуша, 20 апреля. Сотрудники экстренных служб устранили открытое горение и условия для повторного возникновения огня в трехэтажном доме на территории Нижегородской области, сообщили в МЧС России.

Несколько часов назад в здании произошел взрыв газа с последующим возгоранием на площади около 1,2 тысячи квадратных метров. Возможной причиной называется утечка легковоспламеняющегося вещества из-за неисправности оборудования. В результате ЧП пострадали восемь человек, в частности четыре ребенка. Также случилось частичное обрушение части трехэтажного дома.

«В 01.05 открытое горение ликвидировано», — сказано в заявлении ведомства по региону.

По факту взрыва газа Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Правоохранителем предстоит выяснить причину и обстоятельства случившегося.