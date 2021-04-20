Депутат Рады Яременко предложил Зеленскому разорвать отношения с Россией

Киев, 20 апреля. Украина должна прекратить любые дипломатические отношения с Россией. С таким предложением выступил депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко.

Он опубликовал проект заявления в своих соцсетях. Инициативу поддержали и ряд других депутатов из фракции президента Украины Владимира Зеленского.

Яременко назвал Россию «экзистенциальной угрозой для Украины» и призвал Зеленского сблизиться со странами НАТО и развернуть на территории страны британские и американские войска. Он выступил за разработку планов по импортозамещению товаров из РФ и введению вслед за Западом санкций.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее раскритиковала Киев за стремление вступить в НАТО. Она заявила, что у Украины нет ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных граждан.