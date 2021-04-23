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У дома арестованного экс-губернатора Ивана Белозерцева обнаружили гранату

Происшествия
У дома арестованного экс-губернатора Ивана Белозерцева обнаружили гранату
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пенза, 23 апреля. Неподалеку от дома бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева местные жители обнаружили предмет, напоминающий боевую гранату. Угроза взрыва боеприпаса вынудила очевидцев вызвать полицию.

На место тотчас же прибыли сотрудники инженерно-технической группы регионального управления Росгвардии. После обследования опасной находки саперы сделали вывод, что граната является учебной.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Лазо обнаружен подозрительный предмет. Сотрудники ОМОН регионального управления Росгвардии обследовали находку. Правоохранители определили, что найденный предмет не представляет опасности», — сообщил ФАН начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области Денис Кострюков.

В УМВД России по Пензенской области уточнили, что массо-габаритный макет боеприпаса оставил местный житель 1980 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время мужчина задержан.

Ранее ФАН сообщал, что в Омске 9-летний мальчик случайно взорвал найденную у деда оборонительную гранату Ф-1. С тяжелыми травмами он был госпитализирован.

россия пенза граната росгвардия саперы пензенская область белозерцев
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