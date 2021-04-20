Крупнейшее водохранилище Пензенской области превратилось в мусорную свалку

Пенза, 20 апреля. Жители Пензенской области забили тревогу: крупнейшее в регионе водохранилище погрязло в бытовых отходах, оставленных туристами и рыбаками. О масштабах экологической катастрофы говорят фотографии и видеозаписи, сделанные очевидцами.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что берег искусственного водоема сильно завален мусором. Очаги свалок расположены сразу в нескольких районах побережья.
«Как после ядерного удара», — констатирует автор видеоролика.
Сурское водохранилище является крупнейшим в регионе водоемом, созданным для обеспечения водой населения областного центра, а также промышленных и сельскохозяйственных нужд. Его объем составляет 560 миллионов м³.
Исправить положение дел намерены неравнодушные местные жители, которые запланировали проведение акции по уборке берега от мусора.
«Берега Сурского водохранилища завалены мусором. Кроме того, на еще не растаявшем до конца льду расположено огромное количество оставленных рыбаками зимних палаток. 15 и 16 мая мы проведем акцию по очистке территории водохранилища от мусора. Если получится, организуем раздельный сбор различных видов отходов. В дальнейшем такую акцию планируем повторять ежегодно — весной и осенью», — рассказал ФАН организатор акции по очистке водохранилища Артур Фрид.
Ранее ФАН сообщал, что на территории Пензенской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики присвоили погоде оранжевый уровень опасности.