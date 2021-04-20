Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 апреля 22:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:05
Видео
Эксперты обсудили, как противостоять влиянию западной мягкой силы в России
22:04
Весь мир
Директор медицинского центра в ЦАР рассказал об изменениях в обслуживании граждан
22:03
Технологии
Apple представила новую серию мощнейших iPad Pro
22:02
Общество
Что делать в случае потери паспорта: советы эксперта
22:00
Общество
Великолепные лавандовые поля: в Крыму придумали, как обернуть подлость Украины в плюс
21:58
Весь мир
Армия ЦАР опубликовала результаты работы горячей линии для отслеживания боевиков
21:52
Политика
МИД Чехии готовится объявить о новой высылке российских дипломатов
21:51
Весь мир
Конституционный суд ЦАР выявил пособников боевиков среди кандидатов в депутаты
21:46
Общество
Королева Елизавета II встала на сторону принца Уильяма в конфликте с Гарри
21:36
Общество
Олег Мельниченко назвал Пензенскую область мебельной столицей России
21:34
Политика
Россия и Германия начнут совместное производство водорода
21:17
Общество
Экологический забег впервые состоялся в Тульской области
21:13
Общество
Лучшие автохолодильники: составляем рейтинг 2021 года
21:09
Шоу-бизнес
Лишившаяся трехкомнатной квартиры вдова Марьянова недовольна разделом наследства актера
21:09
Общество
Пляж в Янтарном под Калининградом признан лучшим на международном уровне
21:08
Политика
«Надеемся, разум возобладает»: Депутат НС ДНР Бердичевский предостерег Киев от наступления
21:03
Армия
Первую репетицию парада Победы провели в центре Владивостока
21:03
Общество
Роспотребнадзор Прикамья среагировал на обращение пермяков по антирезусным прививкам
21:02
Общество
Египет вместо Турции: кому служите, господа? Колонка Геннадия Онищенко
21:02
Общество
Убийства, измены, инцест: Дмитрий Пучков объяснил популярность «Игры престолов»
Все новости
Крупнейшее водохранилище Пензенской области превратилось в мусорную свалку
Федеральное агентство новостей  /  Артур Фрид
Общество

Крупнейшее водохранилище Пензенской области превратилось в мусорную свалку

Пенза, 20 апреля. Жители Пензенской области забили тревогу: крупнейшее в регионе водохранилище погрязло в бытовых отходах, оставленных туристами и рыбаками. О масштабах экологической катастрофы говорят фотографии и видеозаписи, сделанные очевидцами.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что берег искусственного водоема сильно завален мусором. Очаги свалок расположены сразу в нескольких районах побережья.

«Как после ядерного удара», — констатирует автор видеоролика.

Сурское водохранилище является крупнейшим в регионе водоемом, созданным для обеспечения водой населения областного центра, а также промышленных и сельскохозяйственных нужд. Его объем составляет 560 миллионов м³.

Исправить положение дел намерены неравнодушные местные жители, которые запланировали проведение акции по уборке берега от мусора. 

Крупнейшее водохранилище Пензенской области превратилось в мусорную свалку
Федеральное агентство новостей  / Артур Фрид

«Берега Сурского водохранилища завалены мусором. Кроме того, на еще не растаявшем до конца льду расположено огромное количество оставленных рыбаками зимних палаток. 15 и 16 мая мы проведем акцию по очистке территории водохранилища от мусора. Если получится, организуем раздельный сбор различных видов отходов. В дальнейшем такую акцию планируем повторять ежегодно — весной и осенью», — рассказал ФАН организатор акции по очистке водохранилища Артур Фрид.

Ранее ФАН сообщал, что на территории Пензенской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики присвоили погоде оранжевый уровень опасности.

россия пенза экология мусор акция пензенская область водохранилище
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 155809 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 66985 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 49156 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 47639 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 46048 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Общество / Крупнейшее водохранилище Пензенской области превратилось в мусорную свалку
Рейтинг@Mail.ru