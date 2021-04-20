Крупнейшее водохранилище Пензенской области превратилось в мусорную свалку

Пенза, 20 апреля. Жители Пензенской области забили тревогу: крупнейшее в регионе водохранилище погрязло в бытовых отходах, оставленных туристами и рыбаками. О масштабах экологической катастрофы говорят фотографии и видеозаписи, сделанные очевидцами.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что берег искусственного водоема сильно завален мусором. Очаги свалок расположены сразу в нескольких районах побережья.

«Как после ядерного удара», — констатирует автор видеоролика.

Сурское водохранилище является крупнейшим в регионе водоемом, созданным для обеспечения водой населения областного центра, а также промышленных и сельскохозяйственных нужд. Его объем составляет 560 миллионов м³.

Исправить положение дел намерены неравнодушные местные жители, которые запланировали проведение акции по уборке берега от мусора.

Федеральное агентство новостей / Артур Фрид

«Берега Сурского водохранилища завалены мусором. Кроме того, на еще не растаявшем до конца льду расположено огромное количество оставленных рыбаками зимних палаток. 15 и 16 мая мы проведем акцию по очистке территории водохранилища от мусора. Если получится, организуем раздельный сбор различных видов отходов. В дальнейшем такую акцию планируем повторять ежегодно — весной и осенью», — рассказал ФАН организатор акции по очистке водохранилища Артур Фрид.

Ранее ФАН сообщал, что на территории Пензенской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики присвоили погоде оранжевый уровень опасности.