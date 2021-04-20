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Олег Мельниченко назвал Пензенскую область мебельной столицей России
pnzreg.ru  /  Официальный портал Правительства Пензенской области
Общество

Олег Мельниченко назвал Пензенскую область мебельной столицей России

Кузнецк, 20 апреля. Во втором по величине городе Пензенской области прошла межрегиональная выставка «Мебельные технологии». На торжественном открытии мероприятия присутствовал и временно исполняющий обязанности главы региона Олег Мельниченко.

В рамках выставки гостям представили последние достижения в области разработки современного мебельного оборудования, а также поделились передовыми технологиями производства мебели и деревообработки. Большее количество выставленных экспонатов было разработано или изготовлено в Пензенской области. Также участие в мероприятии приняли и производители из Саратовской, Ульяновской, Самарской и Тамбовской областей, а также Мордовии и Татарстана.

Мельниченко назвал Пензенскую область мебельной столицей России
gorodkuzneck.ru  / Администрация города Кузнецка

Врио губернатора высоко оценил экспозицию, выразив уверенность, что Пензенскую область можно смело называть мебельной столицей России. Смелое заявление Олег Мельниченко подкрепил внушительной статистикой, согласно которой только на территории Кузнецка сосредоточено почти две сотни мебельных мастерских.

«167 предпринимателей, индивидуальных и юридических лиц, зарегистрированы только на территории города Кузнецка. Эти люди занимаются производством, связанным с изготовлением мебели. Есть хорошие перспективы. Нам просто надо сосредоточенно, системно работать. У нас все получится, и Пензенская область не только сохранит, но и укрепит за собой позиции мебельной столицы России. Мы будем со своей стороны этому всемерно содействовать», — заявил глава региона в ходе мероприятия.

Ранее ФАН сообщал, что на территории Пензенской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики присвоили погоде оранжевый уровень опасности.

россия пенза мельниченко пензенская область мебель мебельная фабрика
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