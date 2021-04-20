В Пензе ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна

Пенза, 20 апреля. Любопытство привело юного жителя Пензы к больничной койке. 7-летний ребенок силой уперся в москитную сетку открытого окна, которая не выдержала его веса и вылетела из креплений. Следом за ней выпал и он сам.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел 17 апреля в частном двухэтажном доме на улице Садовое кольцо. Сразу после трагедии на месте оказалась мама пострадавшего, которая находилась в доме. Ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Происшествием заинтересовался региональный Следственный комитет, который намерен провести проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

«Следственное управление в очередной призывает родителей не оставлять без присмотра детей, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности, оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их», — уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.

Ранее ФАН сообщал, что в России заработала первая бесплатная онлайн-школа для молодых родителей. Данный проект организован ведущими врачами Республики Марий Эл.