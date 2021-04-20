Врач Мясников рассказал о влиянии магнитных бурь на здоровье человека

Москва, 20 апреля. Связь между болезнями человека и магнитными бурями очень мала. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его мнению, на здоровье влияют, в основном, вредные привычки и неправильный образ жизни. Мясников отметил, что взаимодействие между магнитными бурями и самочувствием человека могут находить только ученые-физики и биофизики.

«Хороший врач никогда не скажет пациенту, что виновата погода, его возраст и тем более магнитные бури — это непрофессионально», — сказал он.

Нежелание людей заниматься своим здоровьем они списывают на бога, паразитов или другие явления, прокомментировал врач. Однако, причиной плохого самочувствия не может являться магнитная буря.

Недавно доктор медицинских наук иммунолог Владислав Жемчугов опроверг влияние вакцинации от коронавируса на фертильность и репродуктивную функцию человека.