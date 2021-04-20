Российские ученые создали аппарат для автоматического выявления онкозаболеваний

Пермь, 20 апреля. Устройство, которое совершает автоматический гистологический анализ для выявления онкологических заболеваний, создали пермские ученые.

Проект устройства способен замечать клеточные патологии, рассказали специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета. Раньше ученые делали тест вручную, но во время последнего эксперимента удалось автоматизировать процесс взятия анализа.

Компьютерные алгоритмы обрабатывают взятую пробу материала, после чего нейронные сети «расшифровывают» полученное изображение. Они находят специальные индикаторы разрушения тканей, показывающие какие-либо отклонения.



Недавно исследователи Приволжского медуниверситета и Лаборатории функционального имиджинга Университета Лобачевского в Нижнем Новгороде разработали новый метод диагностики рака желудка.