Корпорация Apple будет создавать iPhone с «исчезающими сенсорными кнопками»

Вашингтон, 20 апреля. Американская корпорация Apple запатентовала «исчезающие кнопки». Их функцию должны выполнять появляющиеся по желанию пользователя сенсорные панели.

Представители Apple понимают, насколько сильно люди привыкли к наличию кнопок, но при этом компания считает, что кнопки нарушают целостность устройства. Однако стоит учитывать тот факт, что физические клавиши ломаются при определенном количестве нажатий, в то время как сенсоры лишены такой проблемы.

Ранее опрошенные эксперты заявили, что Apple на предстоящей презентации представит новые iPad, AirPods и iMac Pro с фирменными процессорами, а также гибридные устройства. Отмечается, что новые гаджеты будут совмещать в себе функции игровой приставки, портативной «умной» колонки и планшета.