Новый туристический влог о путешествиях стартовал в Московской области

Москва, 20 апреля. Туристический влог navyhod о путешествиях по Подмосковью запустили в социальной сети TikTok. Там в доступной форме расскажут о способах провести свободное время в выходные.

Проект покажет самые интересные места Подмосковья. По словам создателей, благодаря путешествиям по родному региону, можно обогатиться новыми полезными знаниями.

«Хотите узнать, как попасть в Лондон, не выезжая за пределы региона, какой город Подмосковья считается родиной российского футбола, где дворы-колодцы не хуже, чем в Питере, и как совместить незабываемый гастрономический тур и насыщенную культурную программу? Тогда присоединяйтесь к влогу navyhod» — передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Недавно стало известно, что первый в России круизный поезд «Весенний вояж» пройдет через Ростов-на-Дону и Элисту. Состав отправится 22 апреля из Москвы в Новочеркасск. Пассажиры смогут посетить фестиваль тюльпанов и другие достопримечательности.