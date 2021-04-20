ЕСПЧ поставил в приоритет рассмотрение условий содержания Навального в тюрьме

Москва, 20 апреля. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит жалобу блогера Алексея Навального на его содержание в колонии. Он потребовал от Правительства РФ ответить на ряд вопросов.

ЕСПЧ попросил исполнительный орган разъяснить, «совместимо ли содержание под стражей Навального с его правом на жизнь, предусмотренным статьей 2 Конвенции». Правительство должно дать ответ до 12 июля 2021 года.

«Суд постановил предоставить этому делу приоритет в соответствии с Правилом 41 Регламента Суда (очередность рассмотрения дел. — Прим. ФАН), одновременно применив правило 39 от 16 февраля 2021 года (освободить Навального в связи с характером и степенью риска для его жизни. — Прим. ФАН)», — говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Политолог Александр Сосновский ранее заявил, что Алексей Навальный симулирует тяжелое состояние, чтобы его перевели в более «щадящее место», где тот сможет общаться с родственниками, коллегами и адвокатами. Основатель признанного в России иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» даже в тюрьме пытается привлечь к себе внимание.