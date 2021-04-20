Депутаты Госдумы встретятся с Мишустиным 28 апреля

Москва, 20 апреля. Фракции Госдумы в рамках подготовки к отчету для Правительства РФ встретятся с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Предполагается, что на этот разговор фракции вынесут вопросы, требующие внимания премьер-министра. Спикер Госдумы добавил, что благодаря такой встрече часть имеющихся у депутатов вопросов к правительству удастся решить до запланированного на 12 мая отчета. Володин подчеркнул, что встреча парламентариев с правительством — это логичное завершение консультаций перед отчетом.

Ранее депутаты Госдумы одобрили поправку об отмене дня тишины в случае многодневного голосования. Изменения дают возможность ведения агитации до 00:00 первого дня выборов.