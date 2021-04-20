Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в доме под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 20 апреля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за взрыва газа на территории жилого дома в Нижегородской области, говорится в сообщении СУ СК России по региону.

Количество пострадавших в результате ЧП возросло до восьми, в их числе четыре ребенка. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, их жизням ничего не угрожает. У детей диагностированы ссадины и ушибы. В настоящее время они проходят проверку на скрытые переломы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

Возможной причиной взрыва называется утечка газа из-за неисправности оборудования. В результате инцидента последовало обрушение части конструкций и возгорание с последующим распространением огня по площади в 1,2 тысячи квадратных метров.