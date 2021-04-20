Пожар на месте взрыва в доме в Нижегородской области локализован

Нижний Новгород, 20 апреля. Возгорание после взрыва в жилом трехэтажном доме локализовано сотрудниками МЧС. В ликвидации огня задействованы 237 человек и 50 единиц спецтехники.

Последствия ЧП в Нижегородской области устраняются. Жильцов дома эвакуируют и транспортируют в пункты временного размещения.

Среди пострадавших взрослые люди. У двоих диагностирован перелом позвоночника. Еще один человек получил черепно-мозговую травму.

Кадры с места происшествия были опубликованы в Сети. Пожар в доме рапространился на территории 1200 квадратных метров.