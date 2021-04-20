Сенатор Карелова раскрыла темы в послании Путина Совфеду

Москва, 20 апреля. Основные темы, которые может затронуть президент России Владимир Путин в традиционном послании к Совету Федерации, в беседе с журналистами перечислила сенатор Галина Карелова.

Глава государства уделит большое внимание сфере здравоохранения. Скорее всего, речь пойдет о деталях совершенствования инфекционной службы в России. Одной из ключевых тем станет реабилитация от коронавирусной инфекции, предположила сенатор в интервью РИА Новости.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороны Александр Шерин выказал надежду на признание Путиным в послании независимости Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, такое заявление наиболее актуально на фоне обострения ситуации в Донбассе в последнее время.