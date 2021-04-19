Центр по примирению рассказал о планируемых сирийскими боевиками терактах

Дамаск, 19 апреля. Сирийские боевики подготавливают теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах в преддверии президентских выборов в республике.

Об этом рассказал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов. По его словам, теракты готовятся с целью дестабилизации ситуации в стране.

Террористы находятся в тренировочных лагерях, которые «расположены на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют вооруженные силы США». Именно там происходит планирование нападений, сообщил Карпов на брифинге.

Недавно спикер парламента Хаммуда Саббаг рассказал о президентских выборах и первых кандидатах. Об этом он сообщил на внеочередном заседании Народного собрания Сирии.