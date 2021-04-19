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Грудной младенец выжил после взрыва газа в доме под Нижним Новгородом
pixabay.com
Происшествия

Грудной младенец выжил после взрыва газа в доме под Нижним Новгородом

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 00:20

Маргуша, 20 апреля. Спасатели Нижегородской области достали живым ребенка из-под завалов дома, где произошел взрыв газа. Информацию об этом подтвердили в министерстве здравоохранения региона.

По предварительным данным, младенцу около трех месяцев. Подробности о его состоянии пока не приводятся. Ранее стало известно о восьми пострадавших в результате инцидента, в их числе есть несовершеннолетние. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, тяжелых случаев пока не выявлено.

В числе пострадавших два человека с переломом позвоночника. Также у одного из госпитализированных с места событий диагностирована черепно-мозговая травма. Помимо этого у него зафиксирован ожог лица и плеча.

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